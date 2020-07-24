Брест за Светлану Тихановскую 24.07.2020, 22:38

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фото: «Радыё Рацыя»

Митинг в поддержку кандидата в президенты начнется завтра в Бресте в 17:00.

Брест за Светлану Тихановскую. Пикет с таким названием анонсировали в социальных сетях в субботу, 25 июля, в местном «Парке солдат-интернационалистов». Это место в микрорайоне «Восток», на окраине города, считается разрешенным для массовых мероприятий.

Эту информацию «Радыё Рацыя» подтвердил Владимир Мороз, который является доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской:

- Люди, с которыми я общаюсь, поддерживают ее, и вокруг меня нет людей, которые бы ее не поддержали. Мы все еще надеемся, что она посетит город-герой Брест. Мы ждем Светлану Тихановскую.

Известно, что Светланы Тихановской не будет в Бресте в субботу, поскольку она планирует отправиться в Бобруйск, Могилев и Оршу. Брестское мероприятие запланировано без участия кандидата и начнется в 17:00.