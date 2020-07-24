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Более 10 тысяч человек спели в Витебске хит «Стены рухнут»

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  • 24.07.2020, 22:57
  • 3,264
Более 10 тысяч человек спели в Витебске хит «Стены рухнут»

Сильное видео.

Сегодня, 24 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетила Витебск. В Парке культуры и отдыха железнодорожников собралось более десяти тысяч сторонников перемен.

Кандидата в президенты сопровождали представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал впечатляющее видео из Витебска, на котором более 10 тысяч витебчан поют хит «Стены рухнут».

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