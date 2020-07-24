Более 10 тысяч человек спели в Витебске хит «Стены рухнут»1
- 24.07.2020, 22:57
- 3,264
Сильное видео.
Сегодня, 24 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетила Витебск. В Парке культуры и отдыха железнодорожников собралось более десяти тысяч сторонников перемен.
Кандидата в президенты сопровождали представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал впечатляющее видео из Витебска, на котором более 10 тысяч витебчан поют хит «Стены рухнут».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.