«Народ проснулся и показал, что вместе мы - сила»
- 24.07.2020, 22:49
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Белорусы Познани организовали акцию «Письма солидарности 2.0».
Белорусы Познани вечером в пятницу организовали акцию «Письма солидарности 2.0», участники которой подписывали открытки белорусским политзаключенным, передает «Радыё Рацыя».
- Мы не согласны с нынешней системой правления. Беларусь заслуживает перемен. Большая часть писем была написана семье Виктора Бабарики и Сергея Тихановского, потому что эти люди разбудили белорусский народ и показали, что вместе мы сила!
Среди участников нашлись подписчики арестованного блогера, автора канала YouTube «Серый кот» Дмитрия Козлова.
- Я узнал об акции через Facebook. Написал открытку Дмитрию Казлу. Я был подписчиком канала с момента его создания.
Своей поддержкой традиционно отметились местные украинцы. Алекс рассказывает о мотивации придти на акцию:
- Я пришел на митинг, потому что считаю, что у Беларуси сейчас есть возможность расцвести. Полтора года назад мы провели акцию протеста возле посольства России в Познани, и белорусские братья пришли поддержать нас. Теперь я солидарен с вами.
Всего было подписано и отправлено 26 открыток.