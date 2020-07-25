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Десятки тысяч человек вышли на улицы Хабаровска

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  • 25.07.2020, 8:08
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Десятки тысяч человек вышли на улицы Хабаровска
Фото: Reuters

Акция протеста может стать самой массовой в истории города.

25 июля в Хабаровске началась новая акция протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Она может стать самой массовой в истории города, превзойдя предыдущие митинги в поддержку Фургала. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из Хабаровска.

Как и в ходе предыдущих акций, жители города прошли шествием по центральным улицам — Тургенева, Ленина, Муравьева-Амурского — и вышли на центральную площадь Ленина для проведения митинга.

Собравшиеся скандируют «Свободу», «Пока мы едины — мы непобедимы», «Это наш край», а также «Долой царя», «Россия, просыпайся» и «Путина в отставку».

В акции принимают участие несколько десятков тысяч человек. По оценке корреспондента «Медузы», людей примерно на треть больше, чем во время предыдущих субботних акций, 18 и 11 июля, которые были названы самыми массовыми в истории Хабаровска. Близкий к хабаровскому правительству источник подтвердил «Медузе», что акцию 25 июля можно назвать самой массовой. Хабаровское издание DVhab.ru также сообщает, что людей собралось больше, чем в прошлую субботу.

Акции протеста в поддержку Фургала проходят также во Владивостоке и Южно-Сахалинске, пишет «Интерфакс». На митинг вышли и жители Комсомольска-на-Амуре.

9 июля в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал, возглавлявший регион с осени 2018 года. Его обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах, после чего отправили в Москву и арестовали. С 11 июля в Хабаровске и других городах края продолжаются митинги в поддержку Фургала.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Фургала от должности губернатора «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы края был назначен Михаил Дегтярев. Первоначально новый врио обещал выйти к протестующим и поговорить с ними, но затем отказался от своего намерения.

Дегтярев намерен отправиться в поездку по региону на время митинга 25 июля и не встречаться с его участниками.


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