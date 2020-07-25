«Сильный митинг у Светланы в Витебске получился!» 6 25.07.2020, 8:26

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Фото: tut.by

Жители города делятся эмоциями от невероятной встречи с кандидатом в президенты.

Третьим городом «большого тура» 24 июля кандидата в президенты Светланы Тихановской по северному региону страны стал Витебск. Как и в Глубокое и Новополоцк, она приехала сюда с представительницами поддерживающих ее на выборах штабов Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой, пишет tut.by.

Фото: tut.by

«Женский триумвират» в Витебске встретили тысячи человек. Люди окружили сцену со всех сторон большим кольцом. Многие пришли с БЧБ-флагами, плакатами «Верым, можам, пераможам!», «Вiцебск разам!».

Фото: tut.by

Тихановскую, Колесникову и Цепкало встретили оглушительными аплодисментами.

Фото: tut.by

Светлана Тихановская начала свое выступление с того, что извинилась за власть, которая определила для встреч неудобные площадки.

— Мне так жаль, что нам выдали вот такие неудобные площадки, что вас очень много, но я всех не вижу. Мне очень жаль, но работаем с тем, что имеем. Я понимаю, что это сделано специально, — сказала Тихановская.

Фото: tut.by

Аплодисменты очень часто прерывают речь кандидата. Светлана призналась, что ей не нужна власть, она не будет долго президентом, так хочет со временем жить как прежде — вернуться в семью, к мужу, но сейчас она должна идти до конца. Она надеется, что этот год наконец станет переломным.

Фото: tut.by

— Когда я стану президентом, а я им стану, первое, что сделаю, освобожу политзаключенных. Второе, объявлю честные выборы, — пообещала Светлана.

Фото: tut.by

Между тем, количество людей увеличивается. Их, по подсчетам журналистов, в парке уже больше 10 тысяч.

Фото: tut.by

На сцену поднимается Мария Колесникова, она говорит, что восхищена тем, что пришло столько людей.

— Мы видим что вы тоже хотите чтобы разваливающийся драндулет власти приехал к своей конечной точке, — говорит она. Мария напоминает, что Виктор Бабарико выкупил четыре работы Марка Шагала — уроженца Витебска.

— Главный враг победы это не режим. Это наш страх. Не бойтесь, вместе мы справимся. Голосуем за Светлану Тихановскую и вместе приходим к победе!

Фото: tut.by

«Верым, можам, пераможам!» — скандируют в ответ люди.

К микрофону подходит Вероника Цепкало.

Фото: tut.by

— Я вижу здесь бело-красно-белый флаг, вижу государственный флаг, вижу партийные флаги. А власти говорят нам про какой-то раздел общества. Мы едины!

Вероника рассказывает историю о том, почему ее муж и дети покинули страну. Объясняет их отъезд тем, что к этому Валерия вынудили власти.

Фото: tut.by

«Позор!» — кричит народ.

Вероника Цепкало призывает витеблян «провести беседу» со своими родными старшего поколения — «чтобы они сделали правильный выбор».

Фото: tut.by

Митинг, как и в Глубоком и Новополоцке, закончился через час. Но витебляне не спешили расходиться. Люди обсуждали выступления кандидата и ее единомышленниц. Многих также интересовало, сколько все же людей собрал митинг Тихановской в Витебске.

Фото: tut.by

Группа молодежи прикидывает:

Фото: tut.by

— Наверное, как и в столице, тысяч 10 собралось. Так что молодцы мы, не оплошали перед всей страной. Никогда в нашем городе не собиралась такая толпа на акциях.

Фото: tut.by

— Площадь парка Железнодорожников, я читал в интернете, — 2,5 гектара. А тут народ занял явно территорию половины парка.

Фото: tut.by

Вереницы людей и потоки машин еще почти полчаса расходились и разъезжались с митинга по улице Некрасова, затем по мосту Металлистов. Многие авто сигналили, из салонов звучала цоевская «Перемен».

— Сильный митинг у Светы в Витебске получился! — громко выразил свое мнение один из мужчин.