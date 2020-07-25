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Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»

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  • 25.07.2020, 8:46
  • 7,796
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»

Ресторатор Вадим Прокопьев обратился к художникам.

Известный белорусский бизнесмен-ресторатор Вадим Прокопьев обратился к художникам и творческим людям:

— Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного». Нужны плакаты, шутки, посты, куплеты.

Красноречивая цифирка его рейтинга должна появиться везде: на каждом столбе, на каждом экране, на каждой салфетке. Зло не любит шуток. У Лукашенко отсутствует самоирония. Это всем известно. Также известно, что он все читает и все просматривает. Он параноик. Таких юмором можно убить.

Берите фломастeры и краски! Продумывайте действия, как банковское ограбление. Поступайте как Бэнкси! У них не хватит рук закрасить это к утру. Устроим тирану красочный карнавал!


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