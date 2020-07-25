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Митинг Светланы Тихановской в Орше начнется в 12.00

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  • 25.07.2020, 9:15
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Митинг Светланы Тихановской в Орше начнется в 12.00
СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ
ФОТО: GETTY IMAGES

Место встречи с кандидатом в президенты - парк Героев возле кургана Бессмертия.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают уникальную поездку по городам Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Сегодня Светлана Тихановская встретится с жителями Орши — в 12.00, в парке Героев возле кургана Бессмертия.

25 июля, суббота

ОРША

12:00

парк Героев, курган Бессмертия

МОГИЛЕВ

16:00

ул. Гагарина 1, Ледовый дворец

БОБРУЙСК

21:00

ул. Урицкого 76А, стадион

26 июля, воскресенье

ЖЛОБИН

11:00

парк "Приднепровский", бывшая библиотека

ГОМЕЛЬ

20:00

ул. Юбилейная 48


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