Митинг Светланы Тихановской в Орше начнется в 12.00

Митинг Светланы Тихановской в Орше начнется в 12.006
- 25.07.2020, 9:15
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Место встречи с кандидатом в президенты - парк Героев возле кургана Бессмертия.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают уникальную поездку по городам Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
Сегодня Светлана Тихановская встретится с жителями Орши — в 12.00, в парке Героев возле кургана Бессмертия.
25 июля, суббота
ОРША
12:00
парк Героев, курган Бессмертия
МОГИЛЕВ
16:00
ул. Гагарина 1, Ледовый дворец
БОБРУЙСК
21:00
ул. Урицкого 76А, стадион
26 июля, воскресенье
ЖЛОБИН
11:00
парк "Приднепровский", бывшая библиотека
ГОМЕЛЬ
20:00
ул. Юбилейная 48