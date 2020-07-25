«Но три процента рейтинг твой, бери портвейн, иди домой» 4 25.07.2020, 9:35

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Народное творчество.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал пример творчества своих читателей на злобу дня:

Ляг, отдохни и послушай, что я скажу.

Я терпел, но девятого выхожу.

Я сказал, успокойся и рот закрой.

Вот и все, до свидания, черт с тобой.

Здесь каждый день как на войне,

Горит земля по всей стране.

Но три процента рейтинг твой:

Бери портвейн, иди домой.

Ты проиграл на всех фронтах,

В тебе остался только страх.

И это твой последний ход,

А победит народ!

Бой – это боль, как ее ты ни назови.

Это страх. Там, где страх – места нет любви.

Я сказал, успокойся и рот закрой.

Вот и все, до свидания, черт с тобой.

Здесь каждый день как на войне,

Горит земля по всей стране.

Но три процента рейтинг твой:

Бери портвейн, иди домой.

Ты проиграл на всех фронтах,

В тебе остался только страх.

И это твой последний ход,

А победит народ!

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