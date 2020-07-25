«Но три процента рейтинг твой, бери портвейн, иди домой»4
- 25.07.2020, 9:35
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Народное творчество.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал пример творчества своих читателей на злобу дня:
Ляг, отдохни и послушай, что я скажу.
Я терпел, но девятого выхожу.
Я сказал, успокойся и рот закрой.
Вот и все, до свидания, черт с тобой.
Здесь каждый день как на войне,
Горит земля по всей стране.
Но три процента рейтинг твой:
Бери портвейн, иди домой.
Ты проиграл на всех фронтах,
В тебе остался только страх.
И это твой последний ход,
А победит народ!
Бой – это боль, как ее ты ни назови.
Это страх. Там, где страх – места нет любви.
Я сказал, успокойся и рот закрой.
Вот и все, до свидания, черт с тобой.
Здесь каждый день как на войне,
Горит земля по всей стране.
Но три процента рейтинг твой:
Бери портвейн, иди домой.
Ты проиграл на всех фронтах,
В тебе остался только страх.
И это твой последний ход,
А победит народ!
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