Правительство Польши выделило €27 миллиардов и сохранило миллионы рабочих мест 2 25.07.2020, 9:39

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Министр семьи, труда и социальной политики Польши подвела итоги программы «Антикризисный щит».

Благодаря «Антикризисному щиту» удалось сохранить более 5 миллионов рабочих мест, подчеркнула в Сейме Польши министр семьи, труда и социальной политики Марлена Малонг, сообщает «Польское радио».

Глава ведомства отметила, что сохранение рабочих мест было приоритетом правительства, и эта задача была выполнена.

«Было выделено 119 миллиардов злотых, почти 27 миллиардов евро. Более 5 миллионов рабочих мест было сохранено. Что касается дополнительного финансирования зарплат, то более 12 миллиардов злотых, а это более 2,5 миллиарда евро, получили около 3 млн работников», - сказала министр.

«Более 8 миллиардов 800 миллионов злотых, а это около 1 миллиарда 993 тысяч евро, также были выплачены микропредприятиям и самозанятым в рамках микрозаймов в размере 5 тысяч злотых, это более 1 тысячи евро, которые погашаются», - подчеркнула министр Малонг.

«Другим инструментом являются пособия за простой», - сказала министр.

Министр Марлена Малонг также упомянула, что более 60 миллиардов злотых, а это более 13,5 миллиарда евро, было выделено из Государственного фонда развития и более 18 миллиардов злотых, более 4 миллиардов евро, - из Банка Национального хозяйства, запущенного для спасения рабочих мест.

«В результате с 15 марта по сегодняшний день в Польше количество безработных увеличилось на более чем на 100 тысяч человек», - отметила глава ведомства.

Согласно данным, приведенным в четверг, 23 июля, Главным статистическим управлением (GUS) Польши, уровень безработицы в июне составил 6,1% против 6% в мае.