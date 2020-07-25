закрыть
25 июля 2020, суббота, 10:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Добруш вышел на массовый митинг в поддержку Светланы Тихановской

  • 25.07.2020, 9:44
  • 3,677
Добруш вышел на массовый митинг в поддержку Светланы Тихановской
Иллюстрационное фото: Belsat.eu

Видеофакт.

Вечером 24 июля в Добруше (Гомельская область) прошел агитационный митинг в поддержку Светланы Тихановской. Его провели доверенные лица кандидата в президенты и волонтеры, сообщает «Радыё Свабода».

Пикет в Добруше прошел на набережной реки Ипуть, возле стелы. На него собралось, по словам доверенного лица Тихоновский Татьяны Каневской, несколько сотен человек. Такого массового мероприятия в райцентре с населением 18 тысяч человек еще не было.

Мероприятие проходило в формате «открытого микрофона».


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников