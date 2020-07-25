Добруш вышел на массовый митинг в поддержку Светланы Тихановской 25.07.2020, 9:44

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Иллюстрационное фото: Belsat.eu

Видеофакт.

Вечером 24 июля в Добруше (Гомельская область) прошел агитационный митинг в поддержку Светланы Тихановской. Его провели доверенные лица кандидата в президенты и волонтеры, сообщает «Радыё Свабода».

Пикет в Добруше прошел на набережной реки Ипуть, возле стелы. На него собралось, по словам доверенного лица Тихоновский Татьяны Каневской, несколько сотен человек. Такого массового мероприятия в райцентре с населением 18 тысяч человек еще не было.

Мероприятие проходило в формате «открытого микрофона».