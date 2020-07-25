Витебский таксист: Я в шоке, весь город ехал на встречу с Тихановской 6 25.07.2020, 10:03

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Фото: «Наша Ніва»

Люди на 100% хотят перемен.

Вчера, 24 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетила Витебск. В Парке культуры и отдыха железнодорожников собралось более десяти тысяч сторонников перемен.

Витебский таксист поделился впечатлениями от митинга Светланы Тихановской: «Ребята, я просто в шоке. Сегодня весть день не было заказов, а вечером - 230 заявок, из них 190 - в парк Железнодорожников, где Светлана Тихановская проводит митинг. Отработал - и сам иду на встречу с ней. И вижу, как весь город туда идет. Люди на 100% хотят перемен».