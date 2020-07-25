Что произошло с валютой в Беларуси? 25.07.2020, 10:05

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Эксперты поделились наблюдениями.

Из пяти иностранных валют, за которыми следят naviny.by, на минувшей рабочей неделе (20-24 июля) выросли лишь две.

Их плюс/минус получился следующим:

евро вырос на 0,0392 пункта (с 2,7319 до 2,7711 белорусского рубля);

доллар упал на 0,0096 пункта (с 2,3994 до 2,3898 белорусского рубля);

российский рубль потерял 0,0052 пункта (с 3,3451 до 3,3399 белорусского рубля за 100 российских);

злотый поднялся на 0,1785 пункта (с 6,1076 до 6,2861 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна снизилась на 0,1608 пункта (с 8,7549 до 8,5941 белорусского рубля).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.