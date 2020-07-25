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Остается Занзибар

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 25.07.2020, 10:26
  • 2,586
Остается Занзибар

Цена выдуманного мира.

В РФ в придуманном мире живут не только власти, чиновники, но и как бы «оппозиция». Лидер КПРФ Зюганов посоветовал россиянам не ехать в Турцию, а посвятить это лето России.

Уже посвящают, дорогой товарищ! Патриотизм этот, правда, несколько вынужденный. Согласно нашему опросу, большинство останется дома. Просто потому что нет денег на отдых – ни на явно пролоббированном кем-то Занзибаре (почему не Сейшелы открывают? Там случаев ковида в 4,5 раза меньше, чем в Танзании), ни в Сочи.

Мы решили отдохнуть на родине из корыстных соображений: очень хочется получить беспрецедентный, как сказала глава Ростуризма Догузова, кэшбек.

За отдых на отечественном Черном море, в Подмосковье, на русской Балтике до октября кэшбека не получить. Почитали, что к программе готовы присоединиться отечественные круизные компании. Отлично! «Издалека долго течет река Волга» - что может патриотичнее путешествия по великой русской реке?

Изучили вопрос. Круиз на 7 дней из Москвы до Углича в августе туда и обратно – от 62,4 тыс. за человека в двухместной каюте. Зато со всеми удобствами и трехразовым питанием. Но за двоих надо выложить минимум 125 тыс.

И все это ради кэшбека в 15 тыс. на карту «Мир». Шутите? Тур в Турцию на тот же срок в 4-звездном отеле «все включено» на двоих будет стоить вдвое дешевле.

Кстати, отдых в Сочи в сопоставимых условиях выйдет сильно дороже. Так и угасает патриотизм. Даже у людей с деньгами.

Остается один Занзибар.

Телеграм-канал «Серпом По»


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