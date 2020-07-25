«Таракану страшно за свои дворцы, самолеты, бизнес и офшоры» 25.07.2020, 10:13

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Фото: «Наша Ніва»

А мы и дальше будем выходить за прекрасную, независимую и нашу Беларусь.

Когда вы последний раз видели Новополоцк и Глубокое в контексте протестных акций? – Никогда!

Сегодня люди по всей Беларуси готовы выйти и обозначить собственную позицию. Позицию того, что тараканья, маразматическая власть достала до основания. Позицию того, что народ Беларуси в решительной готовности к переменам и уже не видит преград, ибо дальше – хуже, пишет телеграм-канал МКБ.

Нам не страшно. Страшно им. Им страшно за свои дворцы и самолеты, им страшно за персональный бизнес и офшоры. За свою жизнь и свободу им страшно, в конце концов. Правильно, пусть бояться.

А мы и дальше будем выходить за прекрасную, независимую и нашу Беларусь!

Всем огромное уважение, кто выходит на пикеты свободы!