«Уже на входе в парк увидел огромное количество людей с горящими глазами» 25.07.2020, 10:39

Мы сможем защитить свою победу.

Житель Витебска поделился с телеграм-каналом "Баста!" своими впечатлениями от массового митинга за Светлану Тихановскую в его городе:

"Шел на встречу со Светланой Тихановской с не очень радужными мыслями, - пишет житель Витебска. - Думал о том, что придет максимум 200-300 человек. Шел и готовил речь, чтобы хоть как-то подбодрить и завести публику.

Хотел рассказать о том как власть украла жизнь моего поколения. Как она на протяжении всех 26 лет самым бесстыжим образом обманывала нас, говоря о своих достижениях. Как полностью развалила промышленность и сельское хозяйство, систему образования и здравоохранения. Как затыкала всем рты, пытаясь сделать из нас покорных рабов.

Но уже на входе в парк я увидел огромное количество воодушевленный людей с горящими глазами. У меня сразу пропали все мои пессимистические мысли. И мне просто захотелось от души поблагодарить Светлану, Веронику и Марию - трех умных, честных и очень красивых женщин. Спасибо вам за то, что вы разбудили страну и вдохнули в нас это сладкое чувство свободы. Окрылили не только надеждой, но и уверенностью в победе. Ведь что движет этими девочками? Ими движет любовь. Любовь к своим мужьям, любовь к своим детям, любовь к своему народу, к нам - белорусам.

А что движет им. Им движет безумный страх потерять власть и предстать перед судом, полное презрение и неуважение к своему ближайшему окружению, страшная боязнь и ненависть к своему народу.

Любовь всегда побеждает ненависть. Я уверен, что наша милиция и наши защитники родины никогда не исполнят преступных неконституционных приказов, направленных против своего народа, против тех, кого они клялись защищать. Белорусы - самый миролюбивый народ. Но, если надо, мы сможем защитить своих жен, матерей и детей. Мы сможем защитить свою свободу".

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