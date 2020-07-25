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Жительница Добруша: Обычная белорусская женщина щелчком кладет таракана на лопатки

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  • 25.07.2020, 10:55
  • 4,168
Жительница Добруша: Обычная белорусская женщина щелчком кладет таракана на лопатки
Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

В маленьких белорусских райцентрах происходит настоящее чудо.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо жительницы Добруша, побывавшей на массовом митинге в поддержку Светланы Тихановской:

«То, что вчера произошло в Добруше, иначе как чудом назвать нельзя, - пишет жительница города. - Наш тихий старый городок словно получил второе дыхание, честное слово.

Люди приходили на пикет в поддержку Светы (извините, мы ее так называем между собой с соседками), обсуждали новые возможности, новую жизнь. Все понимают, что даже обычная белорусская женщина, домохозяйка щелчком кладет таракана на лопатки. Понимают и то, что он сделает все, чтобы украсть ее победу и что ее нужно будет защищать на улицах.

Обо всем этом мы и разговаривали между собой и на пикете, и после. Конечно же разговаривали и о том, что если такое произойдет, то никто этого просто так не оставит. Мы будем биться за наши голоса, защищать их».

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