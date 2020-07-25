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В Будапеште тысячи венгров вышли на акцию за свободу прессы

  • 25.07.2020, 11:09
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В Будапеште тысячи венгров вышли на акцию за свободу прессы
Фото: EPA

Граждане проявили солидарность с крупнейшим независимым сайтом страны.

В Будапеште тысячи венгров пришли к офису премьер-министра Виктора Орбана в знак протеста против предполагаемых нападок правительства на свободу СМИ, поводом к которому стало увольнение главного редактора ведущего независимого новостного веб-сайта страны. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA
Фото: EPA

Ранее три редактора сайта Index.hu и более 80 журналистов – почти весь его штат – подали в отставку из-за открытой попытки давления на сайт после того, как его владелец отказался восстановить уволенного главного редактора Сабольча Дулла.

Увольнение Дулла усилило обеспокоенность тем, что националистическое правительство Орбана, находящееся у власти более десяти лет, активизирует усилия по подавлению критики своей деятельности.

"Мы здесь не потому, что нам нравился Индекс – сейчас мы оказались в точке, когда угроза нависла над получением доступа к информации", – сказал 30-летний протестующий Иштван.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его правительство сталкивается с "ложными обвинениями" в отношении угроз свободе СМИ.

"Индекс был последним СМИ, которое беспокоило правительство до такой степени", – сказал Петер Уж, который был соучредителем Индекса с 1999-го до 2011-году, но ушел из-за растущего давления со стороны партии Орбана Фидес.

Сайт Индекс – самое крупное издание в Венгрии, которое критикует правительство. Около месяца назад Индекс установил свой "барометр независимости" на позиции "в опасности", чтобы сигнализировать о предполагаемых попытках извне повлиять на его контент.

22 июля учредитель сайта Ласло Бодолай заявил, что Дулл не смог контролировать внутреннюю напряженность в новостных отделах, что привело к беспорядку, уходу рекламодателей и падению доходов. Он подчеркнул, что политической независимости Индекса ничто не угрожает.

Дулл полагает, что его уволили из-за написанных им колонок о попытках внешнего влияния на издание и предупреждения на барометре независимости.


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