Яркие кадры с митингов Светланы Тихановской показали в одном видео 3 25.07.2020, 11:15

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Фото: Gazetaby.com

Продолжение следует!

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал в одном видеоролике яркие кадры c митингов Светланы Тихановской 25 июля в городах Беларуси.

В видео показаны массовые митинги в Лиде, Глубоком, Новополоцке и Витебске. Продолжение следует!

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