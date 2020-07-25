Яркие кадры с митингов Светланы Тихановской показали в одном видео

Яркие кадры с митингов Светланы Тихановской показали в одном видео3
- 25.07.2020, 11:15
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Продолжение следует!
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал в одном видеоролике яркие кадры c митингов Светланы Тихановской 25 июля в городах Беларуси.
В видео показаны массовые митинги в Лиде, Глубоком, Новополоцке и Витебске. Продолжение следует!
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