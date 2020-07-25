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Яркие кадры с митингов Светланы Тихановской показали в одном видео

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  • 25.07.2020, 11:15
  • 2,832
Яркие кадры с митингов Светланы Тихановской показали в одном видео
Фото: Gazetaby.com

Продолжение следует!

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал в одном видеоролике яркие кадры c митингов Светланы Тихановской 25 июля в городах Беларуси.

В видео показаны массовые митинги в Лиде, Глубоком, Новополоцке и Витебске. Продолжение следует!

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