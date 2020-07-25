В Речице проходит массовый митинг в поддержку Светланы Тихановской 25.07.2020, 11:26

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Фото: RFE/RL

Сотни людей пришли на встречу с представителями кандидата в президенты.

В Речице прямо сейчас проходит массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сотни жителей райцентра пришли на встречу с ее представителями, сообщает youtube-канал «Реальная Беларусь».

Сегодня Светлана Тихановская посетит Оршу, Могилев и Бобруйск.

Орша, 12:00. Парк Героев, курган Бессмертия.

Могилев, 16:00. Улица Гагарина 1, Ледовый дворец.

Бобруйск, 21:00. Улица Урицкого 76А, стадион.