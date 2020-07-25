Борис Джонсон: Мы неправильно понимали коронавирус 3 25.07.2020, 11:31

3,036

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер Великобритании рассказал, что можно было сделать по-другому.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в начале пандемии его правительство "не понимало коронавирус".

"Некоторые вещи мы могли сделать и по-другому", - ответил Джонсон после нескольких вопросов Би-би-си о том, почему в Британии от Covid-19 скончались более 45 тысяч человек - больше, лишь в Бразилии и США.

Премьер-министр также признал, что остаются "открытые вопросы" по поводу того, вовремя ли в стране объявили карантин.

Во время интервью политическому редактору Би-би-си Лоре Кюнссберг Борис Джонсон пытался уйти от анализа действий правительства в первые месяцы пандемии, настаивая, что "для этого еще будет время".

"Сейчас не время проводить расследования того, что произошло в прошлом (...). Сейчас, как мне кажется, жители Британии хотят, чтобы мы сосредоточились на подготовке к возможному возрождению вируса зимой", - подчеркнул он.

Британская оппозиция посчитала это интервью признанием в некомпетентности. "Борис Джонсон наконец признал, что его правительство плохо справилось с ответом на коронавирус, - сказал министр здравоохранения из теневого кабинета лейбористов Джонатан Ашворт. - Оно слишком долго не осознавало угрозу вируса, слишком долго не вводило локдаун и слишком долго не принимало кризис всерьез".

На прошлой неделе Джонсон пообещал когда-то в будущем назначить независимое расследование действий своего правительства перед и во время пандемии, но никаких подробностей на этот счет пока не последовало.

Не поздно ли ввели локдаун?

В Великобритании скончались более 45 тысяч человек с положительным результатом теста на коронавирус. Число подтвержденных случаев заражения приближается к 300 тысячам.

Один из моментов, по которому оппозиция и некоторые ученые в Британии критиковали правительство, - это дата введения локдауна, 23 марта.

Так, эпидемиолог Джон Эдмундс из научно-консультативной группы при правительстве, в июне заявил, что стране "следовало закрываться на карантин раньше". "Думаю, из-за этого мы потеряли много жизней, к сожалению", - сетовал он.

На вопрос о том, не поздно ли в Великобритании ввели локдаун, Джонсон ответил: "Мы не понимали [вирус] в той мере, в какой бы нам хотелось в первые недели и месяцы". "Единственная вещь, которую мы не видели в начале, - добавил премьер-министр, - это насколько широко он распространялся бессимптомно от человека к человеку".

При этом в интервью Джонсон отверг предположения о том, что более своевременные и четкие рекомендации по ношению масок и скорейшее введение программы тестирования населения могли бы спасти множество жизней.

"Мы скорбим о каждой потеряной жизни, наши мысли с их семьями. И я беру на себя ответственность за все, что сделало правительство", - подчеркнул он.

За что еще критикуют правительство в Британии?

Анализы на коронавирус для всех жителей Британии старше 5 лет стали доступны только 18 мая, а приложение для телефонов, которое должно помочь отслеживать распространение Covid-19, до сих пор находится в разработке, по информации сайта британского правительства.

В апреле член кабинета министров и близкий соратник Джонсона Майкл Гоув признал, что премьер-министр пропустил пять встреч чрезвычайного правительственного комитета в январе-феврале, и что в феврале Британия отправила партию средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Китай.

В разгар эпидемии, который в Британии пришелся на апрель, в британских больницах, по словам их сотрудников, была острая нехватка СИЗ. Как показало расследование передачи Би-би-си "Панорама", когда Covid-19 достиг Британии, в стране, в частности, не было запасов халатов, наголовных щитков, мешков для тел.

Правительство также критиковали за то, что в уязвимом состоянии оказались дома престарелых, на которые пришлось больше трети смертей от коронавируса в стране.

Планы на будущее

В интеврью с Би-би-си Борис Джонсон многократно старался подчеркнуть, что правительство самым серьезным образом готовится к зиме. Он напомнил, что всем жителями страны старше 50 лет в этом году предложат бесплатную вакцину от гриппа - чтобы уменьшить нагрузку на больницы сезонными пациентами в случае второй волны коронавируса.

Отвечая на вопрос о собственном опыте коронавируса, премьер-министр ответил, что отягощающим фактором в его случае стал лишний вес. "Именно поэтому нам нужно усилить национальную борьбу с ожирением", - сказал он.

"Наша страна, по большей части, немного толще, чем другие страны в Европе. Вы спросили меня про личный опыт, и вот один из уроков, который я почерпнул из него - это то, что нам нужно быть спортивнее и здоровее".