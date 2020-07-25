Автомобилисты провели пробег солидарности Минск—Заславль 25.07.2020, 11:39

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Сильное видео.

Вчера в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности, который был активно поддержан автомобилистами.

В окрестностях столицы водители провели автопробег солидарности Минск—Заславль, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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