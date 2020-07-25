закрыть
25 июля 2020, суббота, 16:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В аэропортах Германии вводят бесплатное тестирование на COVID-19

2
  • 25.07.2020, 12:43
  • 2,173
В аэропортах Германии вводят бесплатное тестирование на COVID-19

Те, кто возвращается наземным транспортом, будут выборочно делать тесты на границе.

Граждане, которые будут возвращаться в Германию из стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом COVID-19, смогут бесплатно сделать тест на наличие заболевания в аэропортах. Об этом пишет «Гордон».

По информации издания, те, кто возвращается в Германию наземным транспортом, будут выборочно проходить тестирование на границе, а те, кто морским транспортом – в портах.

Сенатор Берлина Дилек Калайчи заявила, что хотя в Германии зафиксировано относительно низкое число инфицирования COVID-19, показатель может в любой момент вырасти из-за инфицированных, которые прибывают из-за границы.

Те, кто будет возвращаться в ФРГ из стран, не входящих в зону риска, также должны сделать бесплатный тест на коронавирус. Эти тесты будут делать не в аэропорту, а в медицинских учреждениях и лабораториях, добавила она.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 тыс. из них скончались, более 9 млн выздоровели. В Германии с начала вспышки всего зафиксировали 205 976 случаев инфицирования, выздоровели – 189 896, умерли – 9123 человека.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников