Светлана Тихановская обратилась к белорусским военным 9 25.07.2020, 12:48

10,614

Фото: Getty Images

Мы – один народ.

Светлана Тихановская на пикете в Орше обратилась к белорусским военным:

- Я тоже обращаюсь к военным, потому что они – такие же люди, как и мы. Я не думаю, что они хотели становится офицерами, чтобы выполнять преступные приказы. Не думаю, что они хотят выходить и бить обычных белорусов, потому что среди белорусов их матери, отцы, жены, дети, братья и сестры. Я уверена, что им не хочется это делать. Им не хочется идти против своего же народа.

Я обращаюсь к военным тоже. Не делайте этого. Вы есть белорусы и мы есть белорусы. Не надо сталкивать нас лбами. Мы – одна семья. Мы – один народ. Пожалуйста, не стоит этого делать. Подумайте, это все останется на вашей совести.