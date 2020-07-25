закрыть
25 июля 2020, суббота, 16:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Тихановская обратилась к белорусским военным

9
  • 25.07.2020, 12:48
  • 10,614
Светлана Тихановская обратилась к белорусским военным
Фото: Getty Images

Мы – один народ.

Светлана Тихановская на пикете в Орше обратилась к белорусским военным:

- Я тоже обращаюсь к военным, потому что они – такие же люди, как и мы. Я не думаю, что они хотели становится офицерами, чтобы выполнять преступные приказы. Не думаю, что они хотят выходить и бить обычных белорусов, потому что среди белорусов их матери, отцы, жены, дети, братья и сестры. Я уверена, что им не хочется это делать. Им не хочется идти против своего же народа.

Я обращаюсь к военным тоже. Не делайте этого. Вы есть белорусы и мы есть белорусы. Не надо сталкивать нас лбами. Мы – одна семья. Мы – один народ. Пожалуйста, не стоит этого делать. Подумайте, это все останется на вашей совести.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников