«На Славянский базар не собиралось столько людей, сколько пришло к Тихановской» 4 25.07.2020, 13:01

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Жители Витебска рассказали о впечатлениях после пикета.

Жители Витебска в чате «Страна для жизни» поделились впечатлениями от вчерашнего пикета Светланы Тихановской, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Горжусь вами, Витебск - супер! Был с вами, вез людей, вышли почти возле "Гиппо", так хотелось бросить машину и пойти с ними! Успел подойти к окончанию мероприятия. Никогда столько людей в Витебске не собиралось - даже на Славянский базар по разнарядке!»

«Это было круто! Надеюсь на продолжение. Я горжусь нами, правда!»

«Вiцебск, ну няўжо ты прачнуўся. Я так ганаруся усемi намi!»

«Это самое лучшее, что происходило когда-либо в Витебске! Такая атмосфера и люди... Просто до мурашек. До сих пор под впечатлением».

«Энергетика добра чувствовалась от всех 10 тысяч человек, кто там был! Горжусь тем, что я из Витебска!»

«Просто круто сегодня было, рад был видеть столько народа единодушного».

«Витебск, мы невероятные! Это реально воодушевило наш город, столько людей, полных энергии».

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