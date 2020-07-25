Facebook и Twitter удалили страницы сторонников Болсонару 3 25.07.2020, 12:55

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ЖАИР БОЛСОНАРУ

ФОТО: AFP

Это постановления суда Бразилии по делу о распространении дезинформации.

Из Facebook и Twitter по постановлению Верховного суда Бразилии удалили страницы сторонников президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает Reuters в субботу, 25 июля, пишет korrespondent.net.

В частности, суд постановил удалить 16 аккаунтов в Facebook и 12 в Twitter в рамках расследования относительно возможного распространения дезинформации сторонниками Болсонару. Такое постановление суда должно помешать использованию учетных записей "как средств осуществления возможного преступного поведения".

Агентство пишет, что среди владельцев удаленных аккаунтов - Роберто Джефферсон, экс-конгрессмен и президент консервативной партии PTB, а также бизнесмены Лучано Ханг, Эдгар Корона и Оскар Фахури и активистка Сара Джиромини, широко известная как Сара Винтер.

Facebook заявляет, что "уважают судебную систему и выполняют действующие законные предписания". А в Twitter говорят: "Twitter действовал строго в соответствии с правовыми нормами, связанными с расследованием Верховного суда".

В свою очередь в партии PTB заявили, что решение суда препятствует Роберто Джефферсону реализовать его "право на свободу слова и мнений в социальных сетях". Активистка Винтер заявила, что будет жаловаться в "международные правозащитные организации за серьезное нарушение свободы слова".

Напомним, что ранее у президента Бразилии подтвердился коронавирус. Ранее Болсонару сделал магнитно-резонансную томографию, которая не выявила у него проблем с легкими.

Также сообщалось, что журналисты подают в суд на президента Бразилии из-за риска заразиться COVID. Глава государства объявил о своем положительном тесте на коронавирус при личном общении с журналистами, подвергнув их угрозе заражения.