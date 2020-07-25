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Может быть настало время упереться?

  • Юрий Самодуров
  • 25.07.2020, 13:28
  • 2,182
Может быть настало время упереться?
Юрий Самодуров

13-15 сентября в России пройдут выборы в региональные парламенты.

13-15 сентября, как сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, намечены выборы в региональные парламенты 11 субъектов федерации и выборы глав 20 регионов.

И оппозиционным политикам и политическим партиям, а более всего обществу на выборах важна политическая точка упора федерального уровня, а не движущаяся под ногами дорожка политического тренажера, по которой сколько времени ни беги остаешься на том же месте.

Общезначимой точки роста и упора соответствующей политическому строю страны, состоянию власти и настроению значительного числа граждан у оппозиции на федеральном уровне мне кажется, сегодня нет.

Мы видим и радуемся, что десятки тысяч людей внезапно и неожиданно для всех, кто об этом говорит, пишет, читает уперлись и выходят в Хабаровске на стихийные массовые многодневные митинги протеста, требуя освободить и вернуть в Хабаровской край избранного губернатора Фургала и не соглашаются признать и принять назначенного Путиным вместо Фургала назначенца Москвы.

Но ждать повсеместной поддержки в стране оппозицией требования хабаровчан не приходится, потому что до начала протестов о губернаторе Фургале в обществе в общем-то не слышали и не знали, а для руководства «Яблока» и «Парнаса» Фургал, как лдпровец чуждый человек.

Тем не менее законный и мирный способ прекратить «ходьбу на месте» на предстоящих 13-15 сентября выборах в региональные парламенты и главное не только на выборах, по-моему, существует.

Вспомним резонансные события последних трех лет:

– повышение в 2018 году пенсионного возраста ( референдума по этому вопросу власти не проводили , решение Путина и правительства о повышении пенсионного возраста узаконили и навязали гражданам России силами «ручной» Госдумы и «ручного» Совета Федерации);

— выборы в Мосгордуму в 2019 году сопровождавшиеся массовыми мирными несанкционированными акциями протеста из-за циничного отказа в регистрации оппозиционных кандидатов, собравших требуемое законом число подписей граждан. Акции сопровождались и вылились в задержания десятков участников протестов. Были возбуждены уголовные дела и последовали демонстративно жестокие и несправедливые приговоры судов двенадцати (возможно, я неточно подсчитал) участникам несанкционированных демонстраций обвиненным в применении «насилия» к полицейским (действия приговоренных московскими судьями к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет людей заключались в попытке оттолкнуть полицейского избивавшего участника демонстрации, в брошенной в сторону полицейских пластиковой бутылке и т.п..) или, как в случае с Константином Котовым, в применении принятого Госдумой нового закона о «третьем административном правонарушении» , за которое можно теперь посадить в лагерь любого протестанта, за которым такие нарушения числятся.. Эти судебные процессы стали называть «московским делом»;

— внесение в 2020 году невероятных «поправок» в Конституцию. Поправки невероятным образом «обнулили» предшествующие 20 лет нахождения Путина у власти и дают ему право и возможность избраться президентом еще дважды, на 12 лет, одновременно с нормой о том, что занимать должность президента можно не более двух раз (!). Внесенные в Конституцию изменения наделили Путина новыми огромными полномочиями – теперь он получил право выбора и назначения председателя и заместителей председателя Конституционного Верховного, Арбитражного судов, заместителей председателя Генпрокурора, главных прокуроров регионов и т.д. Эти изменения Конституции приняты не на референдуме, а «странным» голосованием.

Более двухсот самых разнородных «поправок» было предложено проголосовать все вместе, одним пакетом. Голосование проходило целую неделю и не только на избирательных участках (!), наблюдатели от партий и журналисты на участки не допускались. При этом несколько недель по всем федеральным каналам телевидения граждан призывали участвовать в «странном» голосовании. Принципиальным противникам процедуры пакетного голосования , «обнуления» президентского срока Путина и ряда других изменений Конституции слова на телевидении не дали. Проведение митингов протеста против поправок в Москве не разрешили (не знаю как в других городах);

— огромное число расследований Фонда борьбы с коррупцией и публикаций Алексея Навального о сомнительного происхождения огромных доходах высокопоставленных представителей власти начиная от министров и депутатов до мэров. Самый последний случай такого расследование — неизвестного происхождения миллиардные доходы и незадекларированная недвижимость Юрия Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке (по мнению Навального Трутнев добился ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала);

— в стране в последние три года было много других резонансных политических событий. Была активная борьба журналистов, правозащитников, адвокатов против арестов и судов над Олегом Сенцовым, Павлом Устиновым, Иваном Голуновым, Константином Котовым, Светланой Прокопьевой, Юрием Дмитриевым, над молодыми людьми арестованными по делу «Нового величия» и «Сети» в результате полицейских провокаций, некоторые них как выяснилось подвергались пыткам. Во всех этих случаях действия следствия, прокуратуры и суда подвергались резкой критике юристов, адвокатов, правозащитников, журналистов, коллег подсудимых по цеху. Как и что можно говорить о доверии руководству Следственного комитета, Генпрокуратуры и судебной системы, если список лиц признанных «Правозащитным центром «Мемориал» в нашей стране политзаключенными насчитывает сегодня несколько десятков имен!

Может быть оппозиционным партиям и оппозиционным кандидатам планирующим принять участие в сентябре в выборах глав регионов и региональных парламентов в связи с перечисленными вещами пришла пора упереться и наступить и ударить в политическую чувствительную точку путинского режима?

Мы знаем, что Путин несколько раз издавал указы, в которых сообщалось, что он отправляет в отставку того или иного губернатора в связи с тем, что тот утратил его доверие.

Не настала ли пора оппозиционным политикам и партиям заявить во время кампании выборов глав регионов и депутатов региональных парламентов в сентябре 2020 года (а можно и не дожидаясь ее) о своем недоверии президенту Путину, Администрации президента, действующему составу Госдумы, Совета Федерации, руководству Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и ЦИК в связи с теми действиями, что перечислены выше?

Такого рода нажим на власть как публичный отказ ей в доверии, по-моему, может послужить катализатором и «точкой роста» численности и активности как самих партий , так и прекращения общественного застоя , т.к. политическая инициатива все последние годы находится в общем-то в руках власти.

Одно дело критика власти оппозиционными политическими партиями – пусть самая нелицеприятная, совсем другое – отказ ей в доверии. Отказ в доверии означает политический разрыв. Тех, кому мы публично отказываем в доверии мы не просто критикуем, мы требуем их отставки и ухода с должности.

Не знаю, можно ли пытаться с такой политической позицией зарегистрироваться кандидатом на выборах губернаторов? А вот кандидатом в члены регионального парламента зарегистрироваться и даже выиграть выборы с такой политической позицией, дополняя ее предложениями по решению местных экономических и иных региональных проблем, наверное, можно *.

Открыто заявив о недоверии к Путину и ряду органов власти, лидеры «Яблока» и «Парнаса» выскажут то, что думает гораздо больше людей, чем число членов «Яблока» и «Парнаса». Когда-то по пути фактического объявления и публичного выражения недоверия противникам Горбачева в ЦК, а затем публичного выражения недоверия уже самому союзному центру и Горбачеву, поддержав Ельцина, фактически пошла, как мне кажется, «Демроссия», и мы помним какой мощной политической силой она, возможно, благодаря и этому тоже какое-то время была..

Мне кажется, что если Яблоко и Парнас не заявят о своем недоверии Путину и центральным органам власти, в будущем это сделают какие-нибудь другие политики и партии вместо них.

Поскольку я не являюсь членом ни одной политической партии я не знаю – могут ли лидеры партий и сами партии «in corpore» публично заявлять о недоверии Путину, руководству Генпрокуратуры, ФСБ и т.д. , чем они рискуют и что такое заявление для партии может повлечь и означает?

Я имею право и могу только предложить этот вопрос для обсуждения. Думаю, что в таком заявлении для партии и ее руководства есть конечно риск. Но я не вижу, как еще демократическая и либеральная партии (соответственно «Яблоко» и «Парнас») могут продолжить действовать в качестве оппозиции на федеральном уровне?

Мне кажется, без заявления о недоверии Путину и руководству федеральных органов власти у оппозиционных партий остается только возможность «важных малых дел» в муниципалитетах, хотя и это, когда у партии есть такие городские депутаты как Борис Вишневский, очень важно и нужно! Но в том, что касается федеральной политики все оппозиционные партии сегодня, включая «Яблоко», «Парнас», а также думских коммунистов во главе с Зюгановым, «социалистов» во главе с Мироновым и ЛДПР во главе с Жириновским, по моему давно демонстрируют политический бег на месте от выборов до выборов на движущейся дорожке.

Конечно, мое предложение похоже на совет: «главное ввязаться в сражение, а там посмотрим», но в политике иметь возможность сражаться за правое дело представляет, я считаю, большую ценность не только для сражающихся. Об этом говорит пример Хабаровска. Демонстрации хабаровчан в поддержку арестованного и снятого Путиным губернатора, за которого они голосовали, и неприятие ими назначенца Кремля имеют значение не только для Хабаровска, за этой борьбой с волнением и сочувствием наблюдает масса людей по всей стране.

*Участвовать в выборах, объявив о недоверии ЦИК во главе с Эллой Памфиловой, я думаю все-таки можно поскольку обеспечить честный подсчет голосов в принципе могут наблюдатели «Голоса» и наблюдатели на участках из числа сторонников оппозиции.

Юрий Самодуров, «Эхо Москвы»


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