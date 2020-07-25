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Названы лучшие фотографии, снятые на iPhone

  • 25.07.2020, 13:41
  • 3,056
Названы лучшие фотографии, снятые на iPhone
Фото: iPhone Photography Awards

Среди победителей оказался парень из Беларуси.

Организаторы премии iPhone Photography Awards назвали победителей этого года и определили лучшие фотографии, которые были сделаны на iPhone. В этом году премию вручают уже в 13 раз, пишет «Зеркало недели».

Гран-при и звание «фотограф года» получил уличный фотограф Димпи Бхалотия из Великобритании за снимок «Летящие мальчики». На фотографии трое мальчиков летят со стены в реку Ганг. На втором и третьем месте в номинации «Фотограф года» оказались Артем Барышов из Беларуси, Гели Чжао из Китая и Сайф Хуссейн из Ирака.

Награды вручались в 18 категориях, победителями стали представители Австралии, Бахрейна, Португалии, Канады, Колумбии, Франции, Гонконга, Израиля, Японии, Нидерландов, Перу, Филиппин, США, Сингапура, Тайваня и Испании.

Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards
Фото: iPhone Photography Awards

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