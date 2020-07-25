«Мы сегодня показали, что мы вместе и обязательно победим!» 1 25.07.2020, 13:34

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Фото: «Наша Ніва»

Оршанцы делятся впечатлениями о пикете Светланы Тихановской.

Мы сегодня показали, что мы вместе, что мы сможем сделать всё, чтобы жить как люди, и первое что мы сделаем - освободим Диму Козлова! Участники митинга в Орше обсуждают мероприятие в протестных чатах «Страны для жизни», пишет Telegram-канал «Баста!»:

- Орша, мы это сделали! Да, пришли не все, но многие. Тысячи людей. Я вижу, что судьба нашего общего будущего небезразлична большинству.

Всё замечательно, в толпе витают идеи и альтруизм, мы - народ! Очень жаль, что в этом мероприятии не участвует Дима Козлов, наш оршанский "Серый Кот", который сумел дать огромный пинок нам всем и который, считай, первым показал пример того, как надо "надавить плечом" чтобы стены рухнули.

Мы сегодня показали, что мы вместе, что мы сможем сделать всё, чтобы жить как люди, и первое что мы сделаем - освободим Диму Козлова!

За нами сила, вместе мы обязательно победим!

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