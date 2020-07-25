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Светлана Тихановская: Сергей верит, что 9 августа вы сможете изменить свое будущее

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  • 25.07.2020, 13:58
  • 2,264
Светлана Тихановская: Сергей верит, что 9 августа вы сможете изменить свое будущее

Кандидат в президенты передала оршанцам слова своего мужа.

Митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской сегодня в Орше собрал несколько тысяч человек.

Светлана Тихановская передала собравшимся слова своего мужа.

"Сергей не теряет бодрости духа, он верит в вас, он верит в белорусский народ, он верит, что вы 9 августа сможете изменить свое будущее", - сказала она.

Люди встретили эти слова аплодисментами.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.


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