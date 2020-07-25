Светлана Тихановская: Сергей верит, что 9 августа вы сможете изменить свое будущее

Светлана Тихановская: Сергей верит, что 9 августа вы сможете изменить свое будущее3
- 25.07.2020, 13:58
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Кандидат в президенты передала оршанцам слова своего мужа.
Митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской сегодня в Орше собрал несколько тысяч человек.
Светлана Тихановская передала собравшимся слова своего мужа.
"Сергей не теряет бодрости духа, он верит в вас, он верит в белорусский народ, он верит, что вы 9 августа сможете изменить свое будущее", - сказала она.
Люди встретили эти слова аплодисментами.
Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.