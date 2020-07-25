На Дальнем Востоке РФ прошли акции солидарности с Хабаровском 2 25.07.2020, 14:07

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Фото: TASS

Мэр Комсомольскa-на-Амуре вышел к митингующим и поблагодарил их.

В регионах Дальнего Востока прошли акции солидарности с Хабаровском и в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает svoboda.org.

Во Владивостоке около 200 митингующих вышли к памятнику Борцам за власть Советов. Над площадью летал военный вертолет, а власти организовали неподалеку праздничные мероприятия и решили помыть памятник. Четырех участников акции задержали полицейские и выписали им протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

В Южно-Сахалинске в акции приняли участие около 50 местных жителей. Они скандировали "Хабаровск, мы с вами!". Акция не была согласована, однако полиция не вмешивалась в происходящее.

Ну как не вышел.... Немножко вышел... pic.twitter.com/VhPSBlzo9F — Глеб Дьяков (@SakhDracon) July 25, 2020

В Комсомольске-на-Амуре на митинг вышло несколько сотен человек. Участники акции скандировали "Дегтярева заберите, а Фургала – нам верните!". Мэр города Александр Жорник и председатель городской думы Владимир Гинзбург (оба состоят в партии ЛДПР) вышли к митингующим и поблагодарили их. Региональные паблики в соцсетях сообщают, что акция переросла в шествие, в котором приняли участие около тысячи человек.

25 июля в Хабаровске прошла несанкционированная акция протеста в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ней участвовали десятки тысяч человек, по оценкам наблюдателей, она может вновь стать самой массовой в истории города. Жители города прошли шествием по центральным улицам и вышли на центральную площадь Ленина, где провели митинг. Поскольку мероприятие не было согласовано, протестующие вышли на главную площадь города "кормить голубей". Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Как отмечает корреспондент Сибирь.Реалии, митингующие больше, чем раньше, обращаются к федеральной власти. Среди лозунгов – "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия, просыпайся", "Мы здесь власть".

После задержания и ареста избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе и соседних областях две недели проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина.

20 июля Владимир Путин назначил в регион нового губернатора – депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он отказывается встречаться с протестующими, винит в протестах иностранцев и на время субботней акции уехал из города.