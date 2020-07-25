Иван Яковина: Дни Лукашенко сочтены 13 25.07.2020, 14:15

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Фото: «Наша Ніва»

Через месяц в Беларуси будет новый, хороший президент.

9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы, и обстановка в стране сейчас накалена до предела — оппозиция в этот раз твердо намерена победить Лукашенко.

Международный обозреватель Иван Яковина прогнозирует победу оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской и объясняет, почему шансов на победу у действующей власти уже не осталось, сообщает Радио НВ:

— В Беларуси штабы всех оппозиционных кандидатов объединились в один, выдвинув своим кандидатом Светлану Тихановскую. Почему это произошло? Лукашенко вообще ни во что не ставит женщин. Если посмотреть на его личную историю взаимоотношения с ними, то можно увидеть, что к женщинам он относится как к товару, не испытывая никакого почтения.

Именно поэтому Лукашенко, которого сейчас сами белорусы называют «тараканом», собственно, и дал разрешение на то, чтобы зарегистрировать кандидатом Тихановскую. Он был абсолютно уверен, что ему ее бояться нечего, потому что Тихановская домохозяйка, воспитывающая детей. Буквально недавно на белорусском телевидении вышло ее обращение к людям, на которое она имела право как кандидат в президенты, и видно, что говорит она не очень умело — стесняется и так далее. Но зато говорила от души, всерьез, за ней чувствовалась правда. Это то, что сейчас нужно людям и что они хотят услышать.

А у Лукашенко основной политтехнологический инструмент — это кривляние. «Чарка да шкварка» — это его описание белорусов, якобы им нужно только выпить и закусить, и больше ничего. Он говорит о белорусах «народец», пытается шутить. Но его шутки уже у всех поперек горла. Он смешной в плохом смысле этого слова.

Из-за этого сейчас, я думаю, триединая белорусская оппозиционная коалиция в лице Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало сможет организовать очень серьезную кампанию, способную «сковырнуть» Лукашенко с его поста.

Лукашенко сейчас, конечно, будет смеяться, пытаться отшучиваться, но я думаю, что его уже никто не слушает, потому что дни его сочтены — он уже политический труп, хотя сам пока этого не понимает. В политическом плане он уже фактически умер и сгнил.

Ведь что произойдет 9 августа, когда в Беларуси пройдут выборы? Лукашенко попытается эти выборы «украсть», «нарисует» себе свой результат. Но белорусы уже супер-мощно подготовились, у них каждый голос будет учтен; пройдут неформальные экзитполы (те, кто проголосует за Тихановскую, наденут себе на руку белые браслеты, и будет понятно, сколько людей за кого проголосовали).

У Лукашенко нет шансов для фальсификаций. Он, конечно, попытается это сделать, но люди выйдут защищать свои голоса… Поэтому я уверен, что через месяц в Беларуси будет новый хороший президент.