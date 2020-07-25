В 17.00 в Бресте начнется пикет Светланы Тихановской 5 25.07.2020, 14:31

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Фото: «Белсат»

Будут выступать активисты и доверенные лица кандидата в президенты.

Первый в Бресте предвыборный пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пройдет в Бресте в субботу, 25 июля, у сцены в парке Воинов-интернационалистов, сообщает virtualbrest.by.

Начало мероприятия – в 17.00, планируется, что пикет продлится до 20.00, можно приходить в любое удобное время.

По информации СМИ, сама Светлана не будет присутствовать. Будут выступать активисты и доверенные лица кандидата в президенты.