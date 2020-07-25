Мел Гибсон переболел коронавирусом 25.07.2020, 14:35

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Фото: Getty Images

Актер провел неделю в больнице.

Австралийский и американский актер Мел Гибсон переболел коронавирусом, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на официального представителя артиста (перевод - РБК).

«В апреле у него был положительный результат теста, и он провел неделю в больнице», — сказал представитель Гибсона. Через неделю, после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус, 64-летнего актера выписали из госпиталя в Лос-Анджелесе.

Ранее коронавирус выявляли у других известных актеров: Тома Хэнкса, Кристофера Хивью, Идриса Эльбы и других.