Видеофакт: Тысячи оршанцев поют «Стены рухнут!»1
- 25.07.2020, 14:41
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Такого в городе Владимира Короткевича еще не было.
Митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской сегодня в Орше собрал несколько тысяч человек.
Атмосфера на встрече была просто фантастическая. После выступления Светланы Тихановской тысячи оршанцев, как один человек, исполнили гимн протестов этого лета - песню «Стены рухнут!». Такого в родном городе Владимира Короткевича еще не было.
Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.