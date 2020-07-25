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Видеофакт: Тысячи оршанцев поют «Стены рухнут!»

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  • 25.07.2020, 14:41
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Видеофакт: Тысячи оршанцев поют «Стены рухнут!»
Фото: «Радыё Свабода»

Такого в городе Владимира Короткевича еще не было.

Митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской сегодня в Орше собрал несколько тысяч человек.

Атмосфера на встрече была просто фантастическая. После выступления Светланы Тихановской тысячи оршанцев, как один человек, исполнили гимн протестов этого лета - песню «Стены рухнут!». Такого в родном городе Владимира Короткевича еще не было.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.


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