Видеофакт: Тысячи оршанцев поют «Стены рухнут!» 1 25.07.2020, 14:41

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Фото: «Радыё Свабода»

Такого в городе Владимира Короткевича еще не было.

Митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской сегодня в Орше собрал несколько тысяч человек.

Атмосфера на встрече была просто фантастическая. После выступления Светланы Тихановской тысячи оршанцев, как один человек, исполнили гимн протестов этого лета - песню «Стены рухнут!». Такого в родном городе Владимира Короткевича еще не было.

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с митинга.