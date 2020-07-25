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Светлана Тихановская проводит массовый митинг в Могилеве (Видео, онлайн)

  • 25.07.2020, 15:45
  • 3,569
Светлана Тихановская проводит массовый митинг в Могилеве (Видео, онлайн)
Фото: «Радыё Свабода»

(Обновляется) Встреча с кандидатом в президенты проходит по адресу: ул. Гагарина 1, Ледовый дворец.

Сегодня кандидат в президенты Светлана Тихановская встречается с жителями Могилева — в 16.00 по адресу: ул. Гагарина 1, Ледовый дворец.

16.08 На митинге со сцены звучит знаменитый хит "Простыя словы".

16.04 "То, что мы сюда вышли - это огромный плюс. Посмотрите, как нас много! Хотелось бы уже власть поменять - этого желает большинство", - говорит житель Могилева.

16.03 На митинге собралось уже несколько тысяч человек.

16.02 Митинг начинается с концерта под гитару.

16.00 Могилев бьет рекорд по количеству бело-красно-белых флагов на митинге. Людей становится все больше.

Фото: «Наша Ніва»

15.55 До начала митинга около тысячи человек собрались на встречу со Светланой Тихановской.

МОГИЛЕВ

16:00

ул. Гагарина 1, Ледовый дворец

БОБРУЙСК

21:00

ул. Урицкого 76А, стадион

26 июля, воскресенье

ЖЛОБИН

11:00

парк "Приднепровский", бывшая библиотека

ГОМЕЛЬ

20:00

ул. Юбилейная 48


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