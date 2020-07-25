Тест 1 Лилия Шевцова, «Эхо Москвы»

25.07.2020, 15:21

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«Казус Дегтярева» важен для понимания кремлевской логики.

Кремль не издевается, послав усмирять Хабаровск Дегтярева. Хотя это и выглядит, как издевательство.

Хабаровск— системная проблема со множеством слагаемых. Вот только некоторые из них. Во власти нет управленцев— политиков, которые готовы руководить регионами, учитывая местные интересы. Сама система управления ликвидирует понятие «местный интерес» вместе с местным самоуправлением.

Кремль не подготовил профессионалов, которые могли бы разрешать общественные и политические конфликты. Полпред Трутнев— это спичка к фитилю. Кремль не имеет информационного канала, который способен поставлять наверх достоверную информацию. То, что хабаровская администрация заявила в субботу о 6.5 тысячах протестующих — это пример дезинформации. Которая, очевидно, будет воспроизведена наверху. Но если центр все же получает верную информацию, но его решения усугубляют проблему — это тревожный сигнал о качестве власти.

Еще тревожнее то, что система не имеет механизма реагирования на кризисы. О чем мы убедились во время пика пандемии. Власть вообще не готова к неожиданностям. А если она и готовится к ним, то путем бетонирования выхода возможных всплесков. Сами догадайтесь, что происходит с давлением под бетоном.

В результате система управления впадает в паралич при возникновении любого события, выходящего за пределы кремлевской «нормы». Власть долго думает и скрипит. А затем делает глупость. Типа посылки в Хабаровск Дегтярева с запасом горячего. «Казус Дегтярева» важен для понимания кремлевской логики. Мы видим, как в кризисный момент система выплевывает деструктивное для нее самой (!) решение.

Кремль подготовился к знакомым формам протестов — через чередование выборочных репрессий и подкупа. До сих пор удавалось замять, нейтрализовать и смикшировать локальные протесты— от Шиеса до Екатеринбурга. Удалось закатать Москву и проигнорировать недовольство против конституционных поправок.

Однако, власть не знает, что делать со стихийным недовольством электората, который является ее базой. Так, именно кремлевская реакция на Хабаровск привела к политизации там стихийного и вначале неполитического недовольства.

В Хабаровске власть не выдержала тест-драйв. Между тем, ей предстоят новые испытания. В частности, сентябрьские выборы. Кремль надеется, что трехдневное голосование будет гарантировать результат. А если очередное унижение вызовет реакцию униженных? Каков будет ответ власти— паралич, а потом жесть?

Как пройти через другие испытания— незавершенная пандемия, экономическая рецессия? Читаем: МВД и Росгвардия потратили на закупку спецсредств для подавления протестов 7,3 млрд за 5 лет. Хватит ли средств для Дальнего Востока?

Кремль уже начал готовиться к обеспечению стабильности в ситуации падения жизненного уровня и при ограничении средств для мелких подачек. Это для России новый этап жизни. Население должно добровольно согласиться жить хуже. При этом молчать и выражать власти одобрение. Короче, от народа ждут национального мазохизма! А если народ не согласится? Что тогда? Ведь в системе не заложен механизм мирного ответа на недовольство!

Хабаровск — предупреждение для власти о грозящем. Пока, возможно, в перспективе. Одновременно это картинка, которая нам скажет, как Кремль будет реагировать на вызовы, которые система напрочь исключает. Нет в ее настройках файла о согласии, обсуждении, представительстве интересов, признании ошибок. Эти понятия отсутствуют в кремлевском словаре.

Россия оказалась в ловушке, которую создала сама власть. Пытаясь сохранить устойчивость при сокращении ресурсов, Кремль не может допустить даже полуоткрытой форточки. Нельзя систему разгерметизировать. Нужно наоборот— строить рвы и окапываться. Приоткрыть окно даже на чуть-чуть — будет признак слабости. Возникнет угроза Горбачевского синдрома, который снял обруч, и все посыпалось.

Следовательно, будут давить. Это логика такой конструкции. Кто бы там внутри не сидел. По-другому просто нельзя. Но чем больше они закупоривают каналы, чем сильнее давление в сосудах. И тем больше угроза взрыва.

Трагедия – и наша, и самого единовластия — в том, что судя по нынешнему лету, Кремль делает все для того, чтобы эту конструкцию нельзя было реформировать мирным способом. В этой конструкции нет даже функции уступок населению. Дальний Восток нам показывает, к чему это приводит.

«Закатаем!» — уверены кремлевские стратеги. Но шрамы и память об унижении достоинства в обществе останутся. Останутся надолго и в какой-то момент дадут о себе знать.

Лилия Шевцова, «Эхо Москвы»