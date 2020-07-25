«Будите людей, готовьтесь защищать свой выбор» 25.07.2020, 15:26

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Иллюстрационное фото: ex-press.by

Житель Бобруйска рассказал, как каждый день занимается агитацией среди соседей

Не теряйте время - разговаривайте с соседями, звоните знакомым, пишите в соцсетях. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал читатель из Бобруйска.

"Каждый день провожу агитацию у подъезда, пишет читатель из Бобруйска. - В этот раз мой собеседник - мужчина, ему 75 лет, бывший начальник управления на заводе. Сейчас уже на пенсии. Около лавочки стоит палочка и лежит целый пакет лекарств. Пакет прозрачный.

Мой обычный вопрос: На выборы пойдете? Завязывается беседа и вот еще один сторонник Светланы Тихановской. Я ему рассказываю что завтра она посещает наш город, но будет поздно в 9 вечера, благо место не далеко от дома.

И дальше - самое интересное.

Он: Хотел завтра в деревню поехать, придется в воскресенье.

Я: А что случилось?

Он: Хочу прийти с вами на митинг.

Я: Куда же вы с палочкой пойдете? Вам будет тяжело.

Но он был непреклонен. Говорит, что долго ждал перемен. Рекомендовал мне сменить род деятельности, так как, с его слов, обладаю талантом убеждать людей. Но это он преувеличивает.

Не теряйте время - разговаривайте с соседями, звоните знакомым, пишите в соцсетях. Будите людей, готовьтесь защищать свой выбор".