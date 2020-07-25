Дмитрий Полиенко: Многие милиционеры относятся к нам с симпатией 1 25.07.2020, 15:30

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Фото: spring96.org

Общественный активист рассказал, что вдохновляет его на борьбу.

Сегодня, 25 июля, активист анархистского движения Дмитрий Полиенко неожиданно вышел на свободу, пишет «Новы час».

Дмитрий Полиенко рассказал, что сидел рядом с одним из лидеров белорусской оппозиции Павлом Северинцем, который был в соседней камере.

- Я передал ему послание от родственников, у меня была пресса. Администрация относится к политическим не очень хорошо, а сотрудники — нормально. Через милиционеров мы передавали друг другу разные вещи, продукты, а это запрещено. Многие из них к нам относятся с сочувствием и симпатией.

По словам Дмитрия Полиенко, узникам запрещено было передавать прессу, ручки, конверты, сигареты, станки для бритья, но благодаря сотрудникам ИВС у него все это было.

- Это еще раз вдохновило меня на борьбу с этой безобразной властью, я надеюсь на изменения, все зависит от каждого из нас, — подытоживает активист.