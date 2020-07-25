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Родные политзаключенного Дмитрия Фурманова начинают бессрочную голодовку протеста

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  • 25.07.2020, 15:45
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Родные политзаключенного Дмитрия Фурманова начинают бессрочную голодовку протеста
Дмитрий Фурманов

Протест будет проходить под стенами СИЗО на Володарского.

Мама и жена политзаключенного Дмитрия Фурманова намерены с 26 июля начать голодовку. Об этом семья сообщила в специально записанном видеообращении, пишет tut.by.

В видеообращении отец политзаключенного Александр Фурманов рассказывает, что уже больше двух месяцев его сын находится в СИЗО. Он считает, что «следствие затянулось и зашло в тупик» и подчеркивает, что уверен в невиновности своего сына.

— В связи с этим наша семья вынуждена пойти на радикальные меры. Мы в знак протеста объявляем бессрочную голодовку.

Голодать будут мама и жена политзаключенного, сам Александр Фурманов — инвалид II группы — по состоянию здоровья этого делать не может. Голодовку семья намерена начать 26 июля в Минске под стенами СИЗО на Володарского.

— Наши требования — незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и таких же политических заключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело.

Правозащитная организация Amnesty International признала Дмитрия Фурманова узником совести.


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