Глава МИД Латвии призвал власти Беларуси уважать гражданские свободы
У белорусского народа должна быть возможность свободно и открыто выражать свое мнение.
Об этом во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем заявил глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич, пишет rus.lsm.lv.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию перед грядущими в Беларуси президентскими выборами, которые пройдут 9 августа. Стороны также обсудили отношения Беларуси и ЕС, а также двухсторонние связи.