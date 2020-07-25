Глава МИД Латвии призвал власти Беларуси уважать гражданские свободы

Эдгар Ринкевич

У белорусского народа должна быть возможность свободно и открыто выражать свое мнение.

Об этом во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем заявил глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич, пишет rus.lsm.lv.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию перед грядущими в Беларуси президентскими выборами, которые пройдут 9 августа. Стороны также обсудили отношения Беларуси и ЕС, а также двухсторонние связи.