Ученые: Дельфины заводят только «выгодных» друзей 2 25.07.2020, 17:11

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Стратегическое взаимодействие — ключ к успеху во многих сферах деятельности.

Новое исследование дельфинов показало, что дикие афалины уделяют много времени созданию связей, которые могут помочь им в будущем, пишет «Популярная механика».

Исследователи говорят, что дельфины в возрасте до 10 лет ищут сверстников и занятия, которые могли бы помочь им наладить связи и развить навыки, которые им понадобятся во взрослой жизни. Чтобы прийти к такому выводу, команда проанализировала 30-летние записи о более чем о 1700 диких афалинах в заливе Шарк-Бей в Западной Австралии. С 1980 годов ученые выходили в залив для изучения этих животных, и записывали их пол, возраст и поведение.

Для новой работы ученые отобрали записи, в которых присутствовали молодые особи, а затем изучили, с кем они общались и как проводили время, когда рядом не было взрослых.

Эксперты отмечают, что за день дельфины часто перемещаются и меняют группы, но, как правило, проводят больше времени с несколькими близкими друзьями. Выбор друзей и занятий у афалин не случаен. Оказалось, что подростки-самцы предпочитают дружить с другими самцами. Они часто играют друг другом, повторяют движения, потирают ласты. А подростки-самки предпочитают общение с самками, однако «веселятся» они реже и в основном проводят время за охотой на рыбу.

Ученые говорят, что в этом есть определенный смысл. Во взрослой жизни самцам необходимы социальные навыки, для того чтобы продолжить род. А самкам — навыки, которые помогут прокормить и себя, и детенышей. Объединяясь в группы по интересам, дельфины развивают в себе необходимые качества.