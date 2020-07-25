Эпопея с «Северным потоком»: Израиль наносит последний удар 3 Блогер Anti-colorados

25.07.2020, 20:13

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Это уже бой без правил.

Эпопея с газопроводом «Северный Поток – 2» зашла на какой-то такой уровень, когда глядя на все, что вокруг него происходит, с трудом вспоминаешь то, с чего и для чего все началось. Примерной иллюстрацией этого процесса может послужить такая последовательность: натуральная кулачная драка, не важно, какой была причина драки. Бокс – спортивный вариант драки, с кучей правил и ограничений. Бой без правил – тот же бокс, но без перчаток и особых ограничений.

Вот примерно все это Северный поток – 2 уже прошел, когда в самом начале было продвижение коммерческой идеи получения прибыли, посредством строительства трубы. Очевидно, что именно в этом плане он не имел никакого смысла, а потому – ситуация ушла на уровень спортивного интереса. Оно и понятно, что Путин не мог потерпеть «от ворот поворот» и потому ситуация ушла в область бокса. Потом она забуксовала и вместо того, чтобы зарабатывать деньги, Путин стал их тратить на подкуп многочисленных европейских лоббистов.

Это уже пошел бой без правил. Но потом выступил регулятор и сказал, что если трубу и дотянут, то Газпром сможет использовать лишь 50% мощности трубы, и по идее, коммерчесий проект СП-2 в этот момент умер, а начался женский бой без правил, бессмысленный и беспощадный.

Но Путин стал его двигать дальше, переведя ситуацию в аналог женского боя без правил в грязи. И тут вмешались США, которые гарантировали всем участникам проекта, если достроят эту трубу – финансовые санкции. То есть, от оставшихся после решения регулятора 50% коммерческой выгоды, Штаты отняли еще кусок, неизвестного масштаба. Но Путин и тут не отступает, несмотря на то, что там вообще никакой выгоды уже нет.

В таком случае, чтобы не обижать женщин, которые тут вообще не имеют никакого отношения к данному процессу, приведу другую аналогию – Путин ведет бой без правил, но уже не в грязи, а в материале якутского скульптора. Ведь никакого разумного аргумента в этой возне уже просто нет. Он там копошится вместе со Шредером, Миллером и той немецкой фрондой, которая находится у него на подсосе.

И дело тут уже не только в самом газопроводе, а в том, что ситуация в мире меняется. Дешевеет газ, его становится все больше, и одновременно Путин стремительно теряет свою легитимность в мире. После его «референдума» он стал проблемой. Не важно, кто и что говорит прямо сегодня.

Завтра в Штатах может смениться, а в Германии сменится власть, есть большая вероятность того, что сменится она и во Франции, а как водится – новая метла по новому метет и пачкаться в маргинального Путина новым вряд ли захочется. Хотя бы потому, что ушедшие первые лица перестанут быть прикрытием того позорного явления, которое процветает в этих странах на деньги Путина. Взрываться на минах предшественников – самая глупая затея и потому ситуация изменится.

Более того, она меняется прямо сейчас. Европа запускает перспективные проекты, которые однозначно подвинут Газпром завтра или послезавтра. Вот так выглядит один из примеров этого утверждения.

«Европа продолжает поиски новых поставщиков газа в качестве альтернативы «Газпрому», доля которого на рынке ЕС уже упала с 40% до 30%.

В воскресенье правительство Израиля одобрило соглашение с европейскими странами о прокладке по дну Средиземного моря газопровода EastMed, который свяжет юг Европы с месторождениями на израильском и кипрском шельфе.

Проект стоимостью 6 млрд евро предполагает строительство трубопровода протяженностью почти 2 тысячи километров и мощностью 10 млрд кубометров в год, которая может быть удвоена в случае необходимости».

Здесь интересно то, что Израиль только начал разработку морского месторождения Газа, а Европа уже готова его покупать, в отличие от газпромовского, который уже есть и его некуда девать.

Более того, Газпром веером раздает «на лапу» в Европе, чтобы получить одобрение на достройку почти готовой трубы, а с перспективным израильским газопроводом дело обстоит совершенно иначе.

«Европейская комиссия назвала EastMed проектом общего интереса и предоставила 34,5 млн евро на подготовку технико-экономического обоснования…

Половину стоимости проекта, как ожидается, оплатит Брюссель. Вторую половину – греческая DEPA и итальянская Edison через совместное предприятие IGI Poseidon, которое станет владельцем трубы».

В общем, израильтяне изначально не стали претендовать на трубу и здесь – только бизнес. Всем все понятно и проект пошел по «зеленой волне». У Путина же все через то самое место, в котором у него чопик из геополитики, а потому – другой результат и другие последствия. А все почему? Потому, что табакерки и шарфы дороги к обеду. Потом – бесполезны.

Блогер Anti-colorados, «Линия обороны»