На митинг в Бресте пришли более пяти тысяч человек

На митинг в Бресте пришли более пяти тысяч человек2
- 25.07.2020, 18:06
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Потрясающая поддержка от города над Бугом.
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», на митинг в поддержку объединенного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в брестском парке Интернационалистов пришли более пяти тысяч человек. На встрече выступали доверенные лица кандидата в президенты.
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