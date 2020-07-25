На митинг в Бресте пришли более пяти тысяч человек 2 25.07.2020, 18:06

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Потрясающая поддержка от города над Бугом.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», на митинг в поддержку объединенного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в брестском парке Интернационалистов пришли более пяти тысяч человек. На встрече выступали доверенные лица кандидата в президенты.

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