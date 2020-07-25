Ермакова призналась, что власти залезли в ячейки клиентов «Белгазпромбанка» 29 25.07.2020, 18:09

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Многим клиентам банка ценности не вернули до сих пор.

Глава временной администрации «Белгазпромбанка» Надежда Ермакова пояснила, почему представители банка не сообщили своим клиентам о том, что их депозитарные ячейки досматривались силовиками и оттуда изымались ценности. Ее пояснения содержатся в ответе на обращение одного из клиентов банка (ответ имеется в распоряжении редакции). Напомним, клиентам «Белгазпромбанка», у которых изъяли при обыске в банке содержимое депозитарных ячеек, не вернули их ценности (информация по состоянию на 20 июля), пишет tut.by.

Надежда Ермакова отмечает, что доступ к депозитарным ячейкам банк предоставляет только клиенту или его представителю. «Третьим лицам доступ к депозитарным ячейкам предоставляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, при этом о таких фактах банк не обязан уведомлять клиентов», — говорится в ответе Надежды Ермаковой.

При этом клиенту советуют, если он считает, что его права нарушены, «обратиться в компетентные органы с соответствующим заявлением».