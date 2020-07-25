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Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

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  • 25.07.2020, 18:19
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Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Запрет на работы по укладке труб продлится до сентября.

Российский корабль «Академик Черский», который уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген, до сентября не сможет вести работы по строительству трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает издание Die Welt, причиной является нерест трески в районе датского острова Борнхольм, сообщает РБК.

Как указывает издание, из-за этого любые работы в этой части Балтийского моря запрещены в июле—августе. Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.

По данным газеты, тему строительства «Северного потока-2» должен был поднять госсекретарь США Майк Помпео, который на этой неделе приезжал в Копенгаген на переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Однако данных о том, чем закончился разговор на эту тему, нет.


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