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Ребята, это знак!

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  • 25.07.2020, 18:25
  • 5,780
Ребята, это знак!

Никогда еще белорусские города не видели такого количества людей на площадях.

«Специально поехал в Жодино из Смолевичей, чтобы поддержать там сегодняшний пикет, - пишет читатель Telegram-канал «Баста!». - То, что я увидел, превзошло все мои ожидания!

Сегодня был выходной, я работаю на БелАЗе. Поразило не только количество людей, но и то, что были мои знакомые с завода и жены моих коллег, которые сегодня были на работе. Многие пришли с детьми.

Ребята, это знак! Нас очень много, никогда еще белорусские города не видели на площадях, пусть даже и на задворках, такого количества людей. Мы вместе, мы против таракана, и мы его обязательно уберем.

Мы можем все - именно такое чувство возникает почти у всех, кто приходит на митинги. Приходите и вы - убедитесь сами».

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