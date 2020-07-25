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Поднимаем флаг обратно!

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  • 25.07.2020, 18:58
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Поднимаем флаг обратно!

Каждый может поддержать сторонников перемен.

В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, громко включают музыку, устраивает вело и автопробеги.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.

19:00 Музыка из автомобилей сегодня звучала не только на улицах, на и во дворах и на парковках.

19:00 Вот так - громко, с песнями и поддержкой от соседей - проходит Флешмоб солидарности в Светлогорске.

19:00 А вот и первые отзывы в столичных протестных чатах от наших читателей с минских улиц. А вы уже гуляете по своему району?

«Была на работе три дня, поэтому флешмоб заставал меня в метро, там в поезде даже на телефоне особо не поставишь музыку во всеуслышанье, - пишет жительница минского микрорайона Малиновка. - Но не сегодня, потому что сегодня нас отпустили раньше и в 19:00 я вышла из перехода возле «Простора».

То что я увидела, меня очень приятно удивило. Это была группа велосипедистов с колонкой, на которой играла песня Цоя «Перемен»! И люди, которые там были пешие, человек может десять, включая и меня просто остановились и хлопали. Это было потрясающе!»

«На перекрестке в районе станции метро «Пушкинская» минуты три стоял гул от сигналов из машин. Кто-то первый начал, остальные поддержали. Очень порадовало».

19:00 «У соседа сверху тоже звучит «Стены рухнут!», а прохожие улыбаются и поддерживают в ответ на музыку с моего балкона», - пишут из минского микрорайона Лошица

19:00 Брестская крепость с нами.

19:00 Поднимаем наши флаги в Минске.

19:00 Поем вместе!

19:00 «Столбцы - всегда с вами, со всей страной. Мы - 97%! Присоединяйтесь к Флешмобу солидарности», - говорит Андрей из Столбцов

Фото: «Радыё Свабода»

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