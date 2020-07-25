Cанкционный удар 1 25.07.2020, 19:09

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Противостояние США и России в Европе нарастает.

Разделение Европы. Возврат Украины под контроль России и обеспечение максимального влияния на страны Восточной Европы. Усиление влияния Кремля на Западную Европу. Вот настоящие цели вовсе не коммерческого проекта «Северный поток-2». Именно поэтому «Газпром» не учитывает финансовые и юридические проблемы в своем рвении достроить газопровод любой ценой, пишет «Зеркало недели. Украина».

С начала июля противостояние вокруг недостроенного российского газопровода набирает новые обороты.

Датское энергетическое агентство 6 июля внесло изменения в условия разрешения на трубоукладочные работы в своих территориальных водах, чем дало России шанс самостоятельно завершить строительство. Однако уже 15 июля государственный секретарь США Майкл Помпео объявил о включении газопровода в полномочия закона CAATSA (Противодействие противникам Америки путем введения санкций), а 21 июля Палата представителей США одобрила поправку в оборонный бюджет, которая предусматривает значительное расширение санкций против газового проекта Москвы.

Против санкций весьма агрессивно выступает Германия — главный партнер России в строительстве газопровода. Ведь если его достроят, именно Германия совместно с Россией сможет монополизировать значительную часть европейского газового рынка.

«Северный поток-2» — обходной газопровод, ввод в действие которого позволит Москве вдвое увеличить транзит газа в Европу через Германию. Это в свою очередь приведет, во-первых, к отказу от использования украинской газотранспортной системы. Во-вторых, к вытеснению из Германии других поставщиков газа и фактической монополизации рынка Восточной Европы. Сейчас по дну Балтийского моря уже проложено свыше 90% газопровода, общая длина которого 1200 км, а мощность — 55 млрд куб. м.

Еще в ноябре прошлого года окончание строительства газопровода считалось делом времени. Однако в декабре 2019 года, когда до завершения стройки оставался участок длиной около 160 км на датской территории, США применили жесткие санкции, под которые попали все компании, участвующие в строительстве или предоставляющие свое оборудование и технологии.

Подрядчик «Северного потока» — швейцарская компания Allseas — прекратила работы и вывела свои трубоукладочные судна из зоны строительства. Других желающих рискнуть попасть под американские санкции не нашлось. Так что единственный выход, который сейчас видит Москва, — достроить газопровод с помощью собственных трубоукладочных судов. Дания, к величайшему сожалению, предоставила ей такую возможность, позволив использовать суда, не оборудованные системой динамического позиционирования, что было запрещено предыдущей редакцией разрешения.

С другой стороны, США уже подготовили расширенный пакет санкций, применяемых ко всем лицам или компаниям, которые будут не только так или иначе помогать России в постройке газопровода, но и предоставлять какие-либо услуги по обслуживанию и сопровождению строительства. Даже если технически Россия сможет завершить газопровод самостоятельно, в процессе строительства возникнет необходимость в услугах европейских стран как минимум по пользованию портовой инфраструктурой во время строительства, лицензирования и сертификации газопровода после его завершения.

При этом понятно, что в условиях экономического кризиса и снижения спроса на энергоресурсы титанические усилия, прилагаемые Москвой к достройке газопровода, оправданы лишь с чисто политической точки зрения. Хотя Россия уверяет, что газопровод необходим для «повышения надежности поставок газа в европейские страны» и «поставок новых объемов газа из новых месторождений», логики в этих аргументах нет. Нынешние газотранспортные мощности вполне надежны и полностью обеспечивают потребности Европы. В частности, только украинских газотранспортных мощностей хватит для транспортировки объема газа в полтора раза большего, чем мощность обходного газопровода. А угрозы поставкам в Европу, которые наблюдались в последние годы, были связаны исключительно с манипуляциями со стороны Кремля.

Что касается поставки газа из новых месторождений, то никаких новых трубопроводов от новых месторождений на территории России сейчас не строят. А в новых объемах голубого топлива Европа, судя по статистике потребления за последние 10 лет, не нуждается и вряд ли будет нуждаться. Ведь принятый Европейским Союзом курс на снижение выбросов СО2 (Green Deal) предполагает постепенное уменьшение потребления ископаемого топлива в пользу водородных технологий и зеленой энергетики. Так что рост поставок природного газа, запланированный «Газпромом», возможен лишь путем монополизации рынка Восточной Европы и вытеснения из него других экспортеров. Впрочем, не удивительно, если Россия рассчитывает именно на такой вариант.

Так что, российский проект — сугубо политический. И Москва упрямо пытается его завершить, несмотря на отсутствие экономической выгоды, рыночной логики и лишних денег в бюджете, который из-за потери большой части нефтегазовых доходов переживает не самые лучшие времена. Тем временем последствия запуска обходного газопровода для Украины и Европы могут быть очень тяжелыми или даже трагическими.

Украина потеряет намного больше, чем доходы от транзита и возможность пользоваться виртуальным реверсом. С изменением позиции на газовом рынке Европы она станет более уязвимой перед угрозой прямого вторжения со стороны России. Потому что сейчас именно украинская ГТС, обеспечивая «Газпрому» экспортные возможности, является существенным сдерживающим фактором перед более решительными посягательствами Москвы на украинскую территорию.

Но в планах России — не только обойти Украину. Они касаются прежде всего монополизации значительной части европейского газового рынка. Позиция монополиста позволит Москве выдвигать восточноевропейским странам любые экономические и политические требования. И если раньше от газового шантажа Кремля страдали в первую очередь Украина и некоторые страны Восточной Европы, то в случае монополизации газовых путей стран, на которые Россия попытается повлиять таким образом, станет значительно больше.

В Европе угрозу от России осознают, но последствия завершения строительства газопровода представляют по-разному. Европарламент признал «Северный поток-2» усиливающим зависимость стран ЕС от поставок российского газа, угрожающим европейскому рынку, не отвечающим энергетической политике и стратегическим интересам ЕС и, соответственно, считает, что его строительство следует остановить.

В свою очередь официальный Берлин считает, что обходной газопровод должен быть достроен, но Россия будет должна соблюдать директивы Европейского газового законодательства, которое позволяет использовать газопровод лишь на половину его мощности. Трудно сказать, действительно в Германии верят в законопослушность Кремля или стараются таким образом поспособствовать достройке газопровода, в котором они непосредственно заинтересованы. Однако надеяться, что Россия будет выполнять указания Евросоюза, тем более имея такой рычаг влияния как обходной газопровод, слишком оптимистично.

При этом россияне даже не скрывают, что выполнять директиву ЕС не собираются. Как прямо заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, перед «Газпромом» стоят три задачи, которые необходимо решать последовательно: физически проложить трубы; решить, как обойти санкции во время сертификации и лицензирования газопровода(!); а уже после запуска выводить «Северный поток-2» из-под действия энергетических норм ЕС(!), чтобы он мог работать на полную мощность.

Так что, единственная возможность лишить Европу газового диктата России — не допустить завершения строительства газопровода. И тут главная надежда Украины на жесткую и последовательную позицию США.