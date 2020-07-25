Пресс-секретарь Зеленского за июнь заработала больше, чем сам президент Украины 2 25.07.2020, 19:38

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Юлия Мендель

Суммы разнятся более чем в полтора раза.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в июне получила зарплату более чем в полтора раза больше самого Владимира Зеленского, пишет «Новое время» cо ссылкой на Государственное управление делами.

«Общая сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 составила 46 216,68 гривны ($1662). С начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 9 012,25 гривны ($324)», — говорится в ответе ГУД.

Таким образом, в июне Мендель заработала 37,2 тысячи гривен ($1338(, тогда как Владимир Зеленский — 22540 гривен ($810), что более чем в полтора раза меньше.