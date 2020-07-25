Этот народ уже не остановить 4 Виктор Горбачев

25.07.2020, 19:46

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Фото: «Радыё Свабода»

Беларусь обязательно будет другой.

Тысячи судеб. Десятки тысяч. Десятки и тысячи. Еще больше. Все больше и больше. Каждый день. С каждым днем. И вновь эти тысячи. Глаза. Светлые и искренние.

Люди и судьбы. Наши судьбы. Лица. Много. Счастливые лица. В глазах вера, надежда. Страна. Наша страна. Беларусь. Красивая. Очень.

Десятки тысяч. Все ближе и ближе день выхода из сна. Сотни тысяч. Миллион. Каждый день прирастает судьбами и рождает этот миллион. Миллион победителей. Тех, кто изменит эту страну.

Беларусь обязательно будет другой. Настоящая. Та, о которой мечтали наши деды. Та, за которую погибали наши матери. Еще чуть-чуть. Шаг за шагом. День за днем. Каждый день. Нельзя вообще останавливаться. Ни на шаг. Вперед. Мы сами строители своих судеб. Долой ложь, хамство и сволоту. В сторону. Они еще сопротивляются. Они пытаются нас сломать и запугать. Через колено. Но! Но этот народ уже не остановить и не запугать. Ибо. Мы - народ! Нас - миллионы.

Досыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»